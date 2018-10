Eccellenza, Grottammare in campo a Fabriano. Il Porto d’Ascoli va ad Urbania

Gare al via alle 14 e 30, in virtù del cambio dell’ora, per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza Marche. Il Grottammare di mister Manoni è impegnato nella non facile trasferta che vedrà la squadra rivierasca affrontare il Fabriano Cerreto, secondo in classifica.

Difficile anche il compito del Porto d’Ascoli che scenderà in campo dall’altra parte della Regione, ad Urbania, altra squadra che viaggia in alta classifica. Scontro testa-coda per il Monticelli che affronta, sempre in trasferta, la capolista Tolentino. Nell’anticipo di ieri pomeriggio l’Atletico Gallo ha battuto Marina per 1-0.

Ecco il programma dell’ottava giornata

Marina – Atl.Gallo 0-1 (gioc. sabato)

B.Nazzaro – Forsempronese (14.30)

Camerano-Pergolese (14.30)

F.Cerreto – Grottammare (14.30)

Montefano – Sassoferrato (14.30)

P.S.Elpidio – Atl.Alma (14.30)

S.M.Lorese – Portorecanati (14.30)

Tolentino – Monticelli (14.30)

Urbania – Porto d’Ascoli (14.30)