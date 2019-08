Coppa Italia Eccellenza, esordio casalingo per il Porto d’Ascoli. Il Grottammare in campo a Servigliano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La FIGC Marche ha ufficializzato il calendario di Coppa Italia di Eccellenza.

Gli ottavi di finale prenderanno il via sabato 31 agosto e domenica 1 settembre alle 16 con le gare di andata. Non sono previsti triangolari.

L’esordio ufficiale del Grottammare calcio sarà sabato 31 agosto in casa del San Marco Servigliano Lorese, mentre il Porto d’Ascoli affronterà in casa domenica 1 settembre l’Atletico Azzurra Colli.

Le gare di ritorno si disputeranno domenica 8 settembre alle 16: Grottammare calcio-San Marco Servigliano Lorese e Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli.