Casa Marchegiani. Papà Luca allena il figlio, portiere dell’Ascoli. VIDEO

Un allenatore d’eccezione. In tempi di quarantena, con i campionati fermi fino a non si sa quando, i giocatori sono costretti ad allenarsi in casa. E’ anche il caso di Gabriele Marchegiani, giovane portiere recentemente ingaggiato dall’Ascoli che, in queste calde giornate di inizio aprile, ha deciso di affidarsi agli insegnamenti del padre: Luca Marchegiani.



L’ex numero uno della Lazio ha confidato di essersi ispirato alle più celebri parate di Walter Zenga che ha cercato di riproporre in giardino, mettendo alla prova le abilità del figlio. E nei momenti di svago capita pure che i ruoli si invertano.

Classe 1996, Marchegiani è arrivato in prestito dal Novara.