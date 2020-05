Canottaggio, due ori e un bronzo per la Lega Navale di San Benedetto al Quarantine Indoor

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I giovani canottieri sambenedettesi non si fermano, nonostante la chiusura degli impianti sportivi continuano ad allenarsi a casa in attesa di poter tornare in barca, sotto la guida del proprio tecnico, Gianni Meo, grazie alle virtual room che la tecnologia web mette a disposizione.

Come per tutto il resto del panorama sportivo nazionale, anche per il canottaggio sono saltati i classici appuntamenti primaverili in acqua.

Con grande inventiva la Federazione Italiana Canottaggio ha organizzato sabato 2 e domenica 3 maggio il “Quarantine Indoor Rowing & GBAD Challenge”, primo evento sportivo di livello nazionale svolto rigorosamente in casa e cronometrato con circa 2000 atleti partecipanti.

Per gli atleti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto sono arrivati due ori ed un bronzo, ma soprattutto la grande soddisfazione di aver nuovamente portato a gareggiare ben 18 atleti tra i 12 ed i 22 anni.

La GBAD Challenge (Gambe, Braccia, Addominali, Dorsali) si è svolta sabato 2 maggio ed ha visto i 2000 concorrenti di tutta Italia sfidarsi virtualmente in 130 serie di finali, ognuna con un massimo di 8 atleti, in un circuito a corpo libero in cui eseguire nel più breve tempo possibile esercizi squat, skip a ginocchia alte, addominali, vogatore, ponte-gluteo, piegamenti sulle braccia.

Per la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, sono arrivati ottimi risultati nella categoria Ragazze, dove sono stati conquistati due ori con: Martina De Luca e Giada Guidotti ed un bronzo con Arianna Meo.

Ottimi piazzamenti invece per Albini Lorenzo 6°, Albini Stefano 4°, Airini Giorgio 6°, Bevilacqua Andrea 5°, Bevilacqua Marco 5°, Capriotti Massimiliano 7°, Fattorelli Francesca 6°, Gazzoli Francesco 6°, Giobbi Lorenzo 6°, Maloni Raffaele 7°, Maloni Giorgia 7°, Spezzaferri Laura 5°, Travaglini Davide 7°; non sono riusciti a concludere la prova invece Loggi Flavia e Spezzaferri Linda.

Gli atleti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto avevano partecipato anche ad un’altra gara “GBAD” svolta, sempre in modalità a distanza tramite web, il 13 aprile.

In quell’occasione la gara si era svolta a livello interregionale, con atleti delle Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo ed anche Slovenia, e la Lega Navale aveva conseguito un eccezionale 8° posto su 29 società sportive partecipanti, grazie agli ori conquistati da Lorenzo Albini, Matteo Marzetti, Linda Spezzaferri, Davide Travaglini, gli argenti di Massimiliano Capriotti, Francesca Fattorelli, Francesco Gazzoli, Giada Guidotti, Gianni Meo e Laura Spezzaferri, i bronzi di Martina De Luca, Chiara Falaschetti, Lorenzo Giobbi ed Andrea Bevilacqua.

Un significativo contributo al brillante piazzamento societario era pervenuto anche dagli ottimi piazzamenti nelle rispettive categorie degli altri atleti della squadra: Maloni Giorgia 4°, Maloni Raffaele 5°, Loggi Flavia 4°, Meo Arianna 5°, Bevilacqua Marco 4° e Airini Giorgio 5°.

La stagione delle regate in acqua rimane sospesa fino a tutto il mese di Agosto, si confida nella riapertura degli impianti sportivi e nella possibilità di riprendere quanto prima gli allenamenti in acqua, seppure nella consapevolezza che gli stessi dovranno essere svolti su barche singole, nel rispetto di protocolli di sicurezza che tutelino la salute degli atleti e che, conseguentemente, saranno parzialmente compromessi per l’impossibilità di svolgerli su barche multiple.