Quarta categoria, la sambenedettese “Stella del Mare” in campo con atleti disabili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’impegno per il sociale della città di San Benedetto non passa solo per l’amministrazione comunale, che oggi ha potuto apprezzare, alla presenza del sindaco Pasqualino Piunti e dell’assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni, la presentazione del progetto dell’asd “Stella del Mare” per il campionato di calcio di Quarta Categoria della F.I.G.C. dedicato agli atleti disabili.

La “Stella del Mare”, squadra sambenedettese, è una delle prima quattro a prendere parte al circuito nelle Marche, che ha aperto le porte alla Quarta Categoria nel mese di marzo 2018. Entro settembre, si stima che il circuito marchigiano sarà accorpato a quello dell’Abruzzo, portando a un totale di 10 squadre il campionato.

“Tutto è partito con la creazione della nostra associazione – ha spiegato il presidente della Stella del Mare, Roberto Ciferni -. Siamo tutti laureati in scienze motorie, appassionati di sport e soprattutto di calcio. Il nostro primo progetto, Emi 360, dedicato all’educazione motorio per l’infanzia, ha raccolto oltre 100 aderenti nel corso di un anno. Questa nuova avventura, dedicata ai nostri atleti speciali, vuol essere un’occasione per avvicinare i ragazzi a sport diversi dal tradizionale nuoto, che da sempre accoglie una componente significativa di atleti disabili. Ci piacerebbe, in futuro, poter aprire anche ad altre discipline sportive, portando così i giovani a conoscere gli sport nella loro interezza”.

Il sindaco Piunti ha salutato con gioia l’iniziativa, ricordando insieme all’assessore Carboni l’impegno di San Benedetto nel sociale: “San Benedetto è una città con una grande sensibilità e con una grande ricchezza, che riesce a vedere nello sport e nelle attività per il sociale opportunità grandi per tutto il territorio e per la comunità. Abbiamo investito molto nel sociale e ci piace vedere come nuovi progetti vengano anche dai nostri concittadini. San Benedetto deve essere conosciuta, riconosciuta e ricordata per il suo impegno nel sociale”.

Alla presentazione hanno preso parte anche Armando De Vincentiis, in rappresentanza del Coni Marche, Domenico Tossichetti del Comitato Italiano Paralimpico e Antonio Benigni del Centro Sportivo Italiano, oltre ad Andrea Fioretti della Idea Pallet, sponsor ufficiale della Stella del Mare.

“L’attività motorio di base e l’approccio ludico alla disiciplina sportiva sono attività importanti per l’infanzia – ha spiegato De Vincentiis -. Il lavoro svolto dalla Stella Marina riveste un ruolo fondamentale nella crescita dell’atleta e nella sua scelta futura dello sport da praticare”.

Tossichetti ha invece voluto porre l’accento sul valore sociale dell’attività sportiva: ” San Benedetto può vantare con questa iniziativa già due società sportive associate al Cip. Si riscontra un grande valore negli atleti paralimpici già solo guardando le loro performance durante le ultime manifestazioni sportive internazionali ed è ancora più vero nella disciplina calcistica, dove gli atleti stanno facendo sfoggio di una straordinaria correttezza”.

La Stella del Mare è già scesa in campo, affrontando gli avversari del Porto Potenza Picena e portando a casa una prima vittoria per 3 a 0. Gli atleti, entusiasti della possibilità di potersi misurare con la competizione sportiva, hanno ringraziato i rappresentanti delle società coinvolte per questa possibilità e si sono detti “Pronti a dare il massimo per crescere e migliorare”.