Calcio dilettanti, i campionati marchigiani partiranno il 27 settembre

La pandemìa globale ha messo i bastoni tra le ruote anche e soprattutto al mondo dello sport costretto ad interrompere le proprie competizioni per seguire al meglio le direttive imposte dal governo. Ad avere la peggio i campionati regionali che sono stati interrotti per poi essere definitivamente annullati.

L’inizio della nuova stagione sportiva non sembra più un sogno ma solida realtà dal momento che la Figc Marche in seguito ad una riunione del Consiglio Direttivo ha fatto conoscere le date della tanto attesa e desiderata ripresa della stagione 2020/21.

Si parte domenica 27 settembre, giorno in cui inizieranno i campionati con gironi a 18 squadre. Seguiranno le prime partite di coppa dal 20. Mentre per i campionati a 16 squadre sarà necessario aspettare l’11 ottobre e il 4 per le coppe.

Allo stesso tempo però, il Comitato Regionale, ci tiene a precisare che le suddette date potrebbero subire delle modifiche in conseguenza di provvedimenti riguardanti l’emergenza da Covid-19.