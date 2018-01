Calcio a 5 femminile, lo Sporting Grottammare conquista la finale

GROTTAMMARE – Gennaio è il mese della Coppa Marche, evento importantissimo nei salotti del Futsal Marchigiano. In questa edizione è il Palaquaresimo di Cingoli a ospitare la manifestazione che vede di fronte le migliori squadre delle Marche delle categorie Giovanissimi, Allievi, Juniores, Under 21, Femminile e Serie C per la conquista del trofeo.

Per il Calcio a 5 femminile, è stato la Sporting Grottammare del presidente Nicolino Giannetti, vincitrice del girone B della serie C regionale, a conquistare la fase finale di Coppa Marche, dopo una bellissima ed emozionante semifinale che l’ha vista contrapposta alla Cantine Riunite Tolentino. La partita si è conclusa con una vittoria per 4 a 0 con la quale la Sporting può puntare al titolo.

Si mette subito bene per la squadra della Riviera con l’1 a 0 siglato da capitan Piatti nei primi minuti del match. Poi degli spunti da una parte e dall’altra, ma il primo tempo non vede variare oltre il risultato. Il secondo tempo inizia con le due squadre che cercano il gol ma ad avere la meglio sono le ragazze dello Sporting che trova la rete con De Angelis. Non bastano cuore, orgoglio e neppure 20 minuti con il portiere di movimento per Tolentino, che subiscono altri due punti da Maroni e Poli nel finale.

Le ragazze di mister Eduardo Lini fanno volare per la prima volta nella storia della società la Sporting Grottammare in una finale di Coppa Marche. Le parole del mister dopo la partita: ”È stata una bella partita dove siamo riusciti a contenere gli attacchi del Tolentino grazie a una buona fase difensiva. Sono contento per le ragazze e per la società poiché queste partite non si giocano tutti i giorni. Adesso tutti concentrati perché in finale ci siamo, e questo non ci basta!”

Domani, domenica 7 gennaio, alle ore 17 la Sporting Grottammare incontrerà la Etabeta Flaminia Fano, qualificatasi dopo un 2 a 0 in semifinale con la Jesina Calcio. Sarà un match storico per la squadra di calcio a 5, nella quale le ragazze della Riviera tenteranno di scrivere la storia della società sportiva.