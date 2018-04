Boxe, il sambenedettese Camaioni accede ai Campionati Italiani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il campione regionale di boxe, categoria Senior 81 kg (pesi medio-massimi), è il sambenedettese Christian Camaioni che, nella finale svoltasi ieri sera al Palasavelli di Porto San Giorgio, si è imposto con una prestazione eccellente.

Da parte dello staff dell’Accademia Pugilistica 1923, della quale Camaioni veste i colori, c’era un po’ di apprensione per la durissima battaglia che il boxeur sambenedettese aveva dovuto sostenere il giorno prima, in occasione delle semifinali tenutesi a Fermo, ma una volta suonata la campanella del primo round sul quadrato del Palasavelli, gli spalti gremiti di pubblico hanno potuto apprezzare la furia agonistica e l’abilità tecnica di un atleta che non si è risparmiato un solo istante nel corso delle tre riprese da tre minuti.

Il titolo regionale concede ora l’accesso a Camaioni ai Campionati Italiani, dove l’atleta dovrà dare il suo meglio per rappresentare la regione Marche nella categoria medio-massini.

Sullo stesso ring, nella categoria Senior 60 kg, ottima prestazione anche per l’altro finalista in forza all’Accademia, Gianmarco D’Adamo, che si è aggiudicato una medaglia d’argento che virtualmente vale oro dopo un verdetto dei giudici che in molti hanno trovato discutibile.

Soddisfazione per i tecnici Luigi Cava e Jonny Cocci, che hanno seguito all’angolo i gladiatori della pugilistica sambenedettese.