Beach Soccer, le ragazze della Samb vincono subito. Battuto il Napoli all’esordio

GIUGLIANO – Esordio col botto per l’Happy Car Samb femminile nel campionato nazionale in corso di svolgimento a Giugliano in Campania. Le rossoblù di mister Paolo Tamburrini battono 4–2 Napoli al termine di una grande partita e centrano il primo storico successo della storia.

La Samb, rinforzata dagli arrivi della brasiliane Deka e Mendoça, passa in vantaggio nel primo tempo con un bellissimo gol della numero 10 Poli, che va poi vicinissima al raddoppio qualche minuto dopo.

Il momentaneo 2-0 rossoblù arriva con un rinvio di Deka deviato in porta dalle avversarie, ma Napoli reagisce in maniera rabbiosa: prima Ciccarelli e poi Grazioso riportano le campane in parità, rendendo il match ancora più avvincente.

La Samb però vuole la vittoria a tutti i costi e la trova grazie alla doppietta di una scatenata Ferrara, che fissa il risultato sul 4-2 e fa scattare la festa rossoblù. Prossimo appuntamento contro le favorite del Lokrias, ma adesso è tempo di godersi in successo bellissimo.