Beach soccer femminile, Happy Car Samb entra nella storia. All’esordio vince lo scudetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Happy Car Samb femminile è campione d’Italia di beach soccer compiendo un’impresa storica, visto che le rossoblù erano alla loro prima volta in un campionato nazionale di beach soccer. La formazione allenata da Paolo Tamburrini ha conquistato lo scudetto a Giugliano in Campania battendo per 3-1 il Bsc Terracina al termine di una partita appassionante. Per le marchigiane hanno segnato Caccamo, Mendoça e Ferrara, ma una citazione la merita anche il portiere Deka che ha parato un rigore alla Martinovic, peraltro fatto ripetere due volte. «La nostra forza è stata essere unite dentro e fuori dal campo» ha detto l’esperta Caccamo. Un miracolo sportivo, se si pensa che l’esperienza del beach soccer femminile a San Benedetto ha preso corpo solo un mese fa con una selezione alla Beach Arena. Questa la formazione della Happy Car Samb femminile. Mazzocchi, Faini, Pezzotti, Carlini, Olivieri, Poli, Ponzini, Caccamo, Ferrara, Mendoza, Malatesta, Deka. All: Paolo Tamburrini.