Basket, in centro la presentazione della nuova Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket invita tutti i propri tifosi e gli appassionati di pallacanestro, a partecipare alla presentazione della squadra della Sambenedettese Basket che parteciperà al prossimo campionato di Serie C Gold Marche Abruzzo Umbria Molise.

La presentazione si terrà sabato 22 settembre, a partire dalle 17, presso il Gran Caffè Sciarra, nella splendida cornice del Corso di Viale Secondo Moretti. Nel corso dell’evento verranno svelate le nuove maglie da gioco per la stagione 2018/19 e tutti i dettagli sulla squadra e sul settore giovanile.

Al termine della presentazione tutti i giocatori della Sambenedettese saranno a disposizione per foto ed autografi con tutti i bambini presenti. In occasione della presentazione sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento per assistere a tutte le gare della prossima stagione.