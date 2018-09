Atletica, le ragazze della Collection fanno grandi numeri ad Isernia

ISERNIA – Per il terzo anno consecutivo, i giovani delle Marche finiscono al secondo posto nel Memorial Musacchio di Isernia. Stavolta con lo stesso punteggio della Puglia, a quota 181, e per appena una vittoria individuale di differenza (11 a 10) ma davanti alle altre sei regioni partecipanti: Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Nell’edizione numero 42 della tradizionale rassegna dedicata agli “under 16”, arrivano infatti 10 successi di cui ben 7 al femminile. Tra le cadette applausi per Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), imbattibile sugli 80 ostacoli in 11”69, e Sabrina Salvatori (Asa Ascoli Piceno), leader degli 80 piani con 10”49. Entrambe poi conducono al primo posto in 49”48 la staffetta 4×100 metri insieme a Sofia Stollavagli (Atl. Avis Macerata) e Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese).

Nell’alto Chiara Raccosta (Atl. Civitanova) si conferma con 1.63 mentre Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese) spedisce il disco alla misura vincente di 30.20. Un’affermazione anche nel mezzofondo con Serena Frolli (Atl. Osimo) in 4’07”37 sui 1200 siepi, invece Eleonora Fazi (Sport Atl. Fermo) prevale nel lungo realizzando il record personale di 5.19. Al maschile festeggia il successo Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno), protagonista di un bel progresso nei 100 ostacoli con 13”89, ma anche i due saltatori Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona), 6.11 per il personal best nel lungo, e Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) con 13.08 nel triplo. Una serie di buone indicazioni per dello staff tecnico guidato dal fiduciario Robertais Del Moro verso l’evento clou dell’anno in questa categoria, i Campionati italiani del 6-7 ottobre a Rieti.