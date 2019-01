Premio Tonino Carino, da Maffei a Diego Bianchi. Ecco l’elenco dei premiati

OFFIDA – Si è svolta sabato sera ad Offida all’interno del teatro Serpente Aureo la sesta edizione del Premio Tonino Carino. Un appuntamento che ha visto la consegna di innumerevoli riconoscimenti, tra cui quello a Ilaria Cucchi per la battaglia dei diritti civili, a Diego Bianchi per il giornalismo satirico e a Fabrizio Maffei per la carriera giornalistica sportiva.

“E’ stata una serata straordinaria”, ha commentato il sindaco Valerio Lucciarini. “Un Premio che è cresciuto negli anni fino ad arrivare ad una sesta edizione storica per le personalità presenti e per i gli argomenti prodotti. Una serata di spettacolo e approfondimento come, credo, non se ne siano mai viste, almeno nella nostra città. Il Premio Carino ha saputo raccontare l’Italia, con le sue certezze e le proprie contraddizioni, attraverso il contributo di protagonisti di assoluto ed indiscutibile livello. Un altro grande passo in avanti verso il protagonismo di Offida, oggi secondo davvero a nessuno”.

Di seguito l’elenco dei premiati:

Premio speciale per la Carriera giornalistica sportiva a Fabrizio Maffei

Premio speciale per il Giornalismo sportivo a Marino Bartoletti

Premio speciale per Telecronaca sportiva a Ferruccio Gard

Premio speciale per la Battaglia dei diritti civili a Ilaria Cucchi

Premio speciale per la Battaglia contro la Mafia e la difesa della legalità a Tina Montinaro

Premio Speciale per l’Inchiesta giornalistica a Francesca Mannocchi

Premio Speciale per il Giornalismo Radiofonico a Sergio Scandura

Premio Speciale per il Reportage di guerra ad Antonio Caprarica

Premio Speciale per la teleconduzione giornalistica a Paolo di Giannantonio

Premio Speciale per il Giornalismo di guerra a Tiziana Ferrario

Premio Speciale per la Cronaca parlamentare a Stefano Ferrante

Premio Speciale per il Giornalismo satirico a Diego Bianchi

I 3 (su 129 elaborati arrivati) vincitori del Premio Tonino Carino sono stati: Francesco La Luna per il giornalismo sportivo; Nicola Baroni per il giornalismo d’inchiesta; Lorenzo Pastuglia per il giornalismo territoriale

Durante la serata sono stati premiati anche l’attrice Daphne Scoccia e il musicista Dario Faini.