La7 celebra Offida. Dalla Chiesa di Santa Maria della Rocca all’arte del merletto. FOTO

La Chiesa di Santa Maria della Rocca, ma anche piazza del Popolo e il teatro Serpente Aureo. E’ andata in onda domenica alle 18.45 su La7 la puntata di “Bell’Italia in viaggio” dedicata ad Offida. Protagonista Fabio Troiano, che si è recato in paese lo scorso giugno per raccontare la storia e le tradizioni della città del sorriso.

“Un viaggio nelle Marche non frettoloso porta a vedere meraviglie”, ha affermato il conduttore, citando lo scrittore Guido Piovene. Immancabile un omaggio all’arte del merletto, con l’intervista a Rosina Scartozzi, storica testimone della pratica del tombolo.