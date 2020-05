Tutto a base di miele. Queen Bee è il primo negozio delle Marche con le api protagoniste

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Queen Bee è il primo negozio nelle Marche che vede come protagoniste le api. Nasce dalla tradizione antica portata avanti dalla Famiglia Giacomini, un amore per la natura che il nonno di Gessica, titolare dell’azienda, le ha trasmesso fin dalla tenera età,portandola con se ad esplorare il meraviglioso mondo delle api. Il nonno le diceva sempre che le api agiscono come una vera e propria famiglia, si sostengono, si proteggono, e con devozione lavorano per creare quello che viene considerato uno dei più completi e pregiati alimenti : il miele.

Ed è così che Gessica ha deciso di creare Queen Bee, portando avanti la passione e l’importanza delle api nell’ecosistema e sottolinea come l’Italia sia l’unica a poter vantare 60 tipologie di fiori, che vanno ad influenzare le caratteristiche organolettiche dei vari mieli oltre a rafforzarne le già note proprietà antimicrobiche. Entrare, quindi, in questo negozio, equivale a vivere un’esperienza unica, a partire dall’arredamento che richiama i temi della natura e le forme esagonali tipiche dell’alveare. All’interno del negozio è possibile degustare oltre 30 tipologie di miele unifloreale,scoprire le innumerevoli proprietà della propoli, del polline e della pappa reale, elementi che ritroviamo anche negli integratori alimentari e nella cosmetica di bellezza. Ma non finisce qui, sono presenti anche prodotti come candele di pura cera d’api, nicchie del territorio tra vino, olio e aceto di miele, biscotti e confetture artigianali. Queen Bee vi invita ai prossimi eventi estivi, come il gelato artigianale al miele.

Queen Bee è a Civitanova Marche in via Matteotti,40. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 320 712 2933

