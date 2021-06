Trattoria Da Rita, un ristoro di campagna in mezzo alla città. Ed ora anche i tavoli all’aperto

La trattoria Da Rita rappresenta un ristoro di campagna in mezzo alla città. Il posto dove si mangia bene e genuino, ora con la novità dei tavoli all’esterno. Prodotti genuini e del territorio provenienti da piccole realtà contadine (aziende agricole e di allevamento locali). Vini marchigiani e abruzzesi di piccoli produttori. Insomma, un’oasi di semplicità, genuinità e gusto.

Alla Trattoria Da Rita, aperta sette giorni su sette sia a pranzo che a cena, c’è anche il pesce fresco dell’Adriatico. La Trattoria Da Rita è in via Piemonte 1/A, subito dopo il ponte sull’Albula. Per informazioni c’è il telefono 0735.85441 e per essere sempre aggiornati c’è la pagina Facebook.