Rocco Siffredi a San Benedetto. Incontro con il pornodivo al Nirvana il 5 gennaio: “La Befana la porto io”

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – “La befana, la porto io”. E’ la promessa di Rocco Siffredi che, nella serata di domenica 5 gennaio sarà al Nirvana Club di via Pasubio a Porto d’Ascoli per “La Befana Trasgressiva”, un’apricena a buffet offerto ai soci del club che potranno incontrare l’attore abruzzese, vera e propria star internazionale del suo genere.



Chi interverrà potrà incontrare Siffredi, originario del vicino Abruzzo, e parlare con lui del suo lavoro e delle vicissutidini che hanno accompagnato la sua carriera. Il Nirvana Private Club è in via Pasubio 1/F a San Benedetto. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 338.9121012.