Addio al lavaggio a secco, in via Pizzi c’è NordestWash che lava tutto ad acqua. Ecco come funziona. VIDEO

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Da pochi giorni, a San Benedetto, c’è la nuova lavanderia self-service rapida ad acqua, NordestWash Laundry.

Le titolari Laura e Paola hanno portato una grande novità, è il sistema “WET CLEANING” che permette di lavare ad acqua tutto ciò che prima si poteva lavare solamente a secco.

I cappotti o le coperte in lana, che andranno riposti in armadio fino al prossimo inverno, saranno perfettamente puliti e igienizzati con il nuovo lavaggio ad acqua, senza l’azione chimica del solvente che non “lava” come l’acqua e non restituisce il capo veramente pulito.

Questo sistema “Wet Cleaning” di NordestWash è indicato inoltre per tailleur, maglioni in lana merinos o cashmere e capi in pelle, tute da moto e tutto ciò che in etichetta viene indicato con il solo lavaggio a secco.



Wet Cleaning è un programma estremamente delicato e restituisce gli indumenti veramente lavati, profumati e rigenerati. Le titolari Laura e Paola invitano tutti a provare questo nuovo sistema, senza alcuna paura di rovinare i capi più pregiati, come gli abiti da sposa e gli abiti classici da uomo.

Altra novità è la colonna PET WASH, composta da lavatrice ed asciugatrice studiata per gli accessori del mondo animale, cappottini per cani, cucce e qualsiasi coperta, anche i sottosella dei centri ippici. In questa colonna Pet Wash possono essere inseriti tanti oggetti da lavare ed asciugare senza la rotazione del cestello, ideale per caschi da moto, accessori e tappetini per auto, scarpe da ginnastica restituendo l’oggetto pulito e igienizzato.

Le macchine lavatrici super centrifuganti sono di varie capienze, facilissime da usare perché tutto è automatico, come le asciugatrici che sono il meglio della tecnologia moderna, con essiccatori ecologici a camera chiusa per dare una mano all’ambiente.

Alla lavanderia self-service NordestWash, Lp in via Pizzi, 49 a San Benedetto del Tronto troverete qualità e pulito ad un piccolo prezzo e da subito, con la fidelity card, si risparmia ancora di più.

Aperto tutti i giorni, festivi compresi dalle 7:30 alle 22:00 – altre informazioni in questa Pagina Facebook LP di Laura &Paola

Ecco il video che spiega come funzionano le lavatrici