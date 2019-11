Praxe tra i protagonisti dello Smau con le sue innovazioni nel campo della medicina sportiva

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Praxe ha partecipato attivamente alla tappa marchigiana dello Smau, l’evento di riferimento nei settori innovazione e digitale per le imprese e i professionisti italiani. L’azienda era presente al Tavolo di Lavoro “Benessere della persona e qualità negli ambienti di vita”. Si è trattato di un momento di confronto e condivisione, dedicato ad imprese e professionisti del territorio. Un’occasione per mettere in connessione, in modo nuovo, imprese, startup, abilitatori e attori della Pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership. Praxe era, con il suo chief marketing officer Enrico Ubaldi, insieme ad aziende ed associazioni del calibro di Airbag Studio, Angelini, Assoretipmi, Automa, Biopic, Cluster Smart Communities, Cna Ancona, Diatech, Ecapital 2.0, Elica, Future Food Institute, Istao, Mashcream, NTP Nano Tech Projects, la Regione Marche, la Videoworks, Wisense e Zambon.

Praxe era anche presente allo SMAU Live Show con un pitch di 90 secondi sul prodotto core-business aziendale, un elettrocardiografo innovativo. L’azienda, che si trova ad Ancona e a San Benedetto, ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, conformemente a quanto previsto dalle leggi in vigore. Grazie all’esperienza quindicennale del socio fondatore, il dottor Antonio Franco, laureato in medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina dello Sport, fornisce consulenza in campo medico, nutrizionale e sportivo. La mission è il raggiungimento della condizione di benessere dei propri assistiti e il suo mantenimento, attraverso diagnosi con strumenti innovativi e riduzione dei rischi infortunistici in campo sportivo. Praxe Srl è in possesso del requisito art. 25 comma 2 lettera g) n.1 relativo alle spese di ricerca e sviluppo e si avvale inoltre di professionisti e collaborazioni di eccellenza su tutto il territorio nazionale.

Praxe è ad Ancona, in via I Maggio, 156 (Tel. 371.3585707) e a San Benedetto del Tronto, in via Monte Cristallo, 28.