Pesce fresco e congelato, gastronomia. LaMarina soddisfa a 360 gradi le esigenze e i gusti di tutti

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – LaMarina, il Mercatino del Pesce della Riviera Adriatica, nasce dall’idea che poi diventa filosofia, di soddisfare a 360 gradi le esigenze sui prodotti ittici che il cliente ha; infatti qui troverete sia pesce fresco che surgelato e anche cotto. Da anni è il punto di riferimento per il pesce di alta qualità ed ora anche il tuo negozio di fiducia per la gastronomia, dove gli chef preparano tutti i giorni prodotti freschi cotti pronti da portare via seguendo le ricette tradizionali dei pescatori. Nelle cucine interne i cuochi, che vantano una lunga esperienza e alta professionalità, preparano quotidianamente una ampia gamma di piatti per chi non ha tempo e vuole mangiare bene o per chi si vuole godere una giornata lontano dai fornelli; basta chiamare, ordinare e i ragazzi dello staff lo faranno trovare pronto in comode confezioni da asporto.

La Marina è provvisto di un lungo bancone dedicato alla gastronomia e a succulenti piatti a base di pesce fresco locale: le code di rospo al forno con patate o in potacchio, gli sgombri in carpione, i calamari ripieni, le lasagne di pesce, calamari e spiedini di pesce gratinati, baccalà in umido, mazzancolle ai ceci, sugo allo scoglio e molto altro per sodisfare ogni palato e ogni voglia!

La sensibilità verso i clienti è totale perché non solo troverete validi suggerimenti e consigli per arricchire i vostri piatti ma La Marina è molto attenta alla scelta e alla selezione dei prodotti e degli ingredienti, tenendo conto della loro provenienza, dei controlli e della qualità.

Ma La Marina offre molto di più; nei banchi troverete una vasta gamma di prodotti sfusi surgelati ed anche un ampio spazio riservato ai prodotti confezionati con marchio La Marina e con prodotti alimentari confezionati di origine controllata e selezionati tra le migliori marche, che nel retro della confezione danno consigli utili su come cucinare ed arricchire le tue ricette di pesce.

Infine il pesce fresco da cucinare in comode confezioni ricettate; con un pizzico di fantasia puoi servire in tavola ricette da chef in pochissimi minuti e in modo semplice, dai primi di mare alle basi per primi e secondi, facili e veloci da cuocere come vuoi tu in padella, in pentola o al forno…diventa tu Chef in pochi minuti! Per farti risparmiare tempo prezioso c’è un angolo con prodotti alimentari di prima scelta tra cui pane, olio, vino, latte, e tanti altri prodotti per completare la tua spesa.

A La Marina il motto è “prezzi buoni tutto l’anno”. Le promozioni scadono, i prezzi buoni, mai.

Passa a trovarci in Via Manin, 9 a San Benedetto del Tronto, zona porto.

Lunedì 16.00-20.00; Martedì – Sabato 08.30-13.30 16.00-20.00 e Domenica 10.30-13.30

Info al numero 0735.581081 e per restare sempre aggiornati c’è la pagina Facebook.