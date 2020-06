Le migliori marche scontate fino al 70 per cento. Rosanna Bimbo liquida tutto, Offerte imperdibili al centro di San Benedetto

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Rosanna Bimbo liquida tutto e, in questi giorni, sta vendendo capi d’abbigliamento per bambini e ragazzi dai sei a sedici anni, con sconti fino al settanta per cento. Si tratta di prodotti delle migliori marche, da Marina Militare a Take Two, passando per AT.P.CO., Peuterey, Miss Blumarine e tanti altri, sia per ragazzi che per ragazze. Tute le collezioni presenti in negozio, Paimravera Estate e Autunno Inverno, sono in saldo. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e ci sono anche le mascherine in seta e cotone con bellissime fantasie. Rosanna Bimbo è in via La Spezia 21 a San Benedetto. Per informazione è possibile rivolgersi ai numeri 0735.588312 oppure 339.4902753. Aperto anche la domenica pomeriggio. Per tutte le novità c’è la pagina Facebook.