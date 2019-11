Le birre di Menoamara abbinate ai piatti della Torretta. A dicembre c’è “Natale in Fermento”

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Da domenica 1 dicembre fino a domenica 22 dicembre la Torrette e le birre di Menoamara danno vita “Natale in Fermento”, una serie di abbinamenti di grande qualità. Ogni piatto avrà una birra artigianale di accompagnamento così da offrire ingredienti di qualità preparati con la grande e ormai nota passione del locale di via Liguria e il pregio delle birre Menoamara che non hanno bisogno di presentazioni lungo il territorio.

Così si potrà gustare una tagliata con rucola, grana e verdure gratinate con la schiuma compatta della birra Caña.

Oppure il fritto misto all’ascolana con cotoletta, olive, cremini e patate fritte con una Miss Mary, la birra chiara, fresca e profumata.

Natale in Fermento offre anche la possibilità di gustare una pizza al piatto con la celebre Lancetta, di ispirazione anglo americana e infine c’è l’abbinamento di arrosticini e verdure con la birra Hope, la birra dagli aromi delicati di malto e luppolo floreale.

La Torretta è in via Liguria, 1 a Grottammare, a due passi dalla chiesa Gran Madre di Dio. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0735.582203 e per restare aggiornati sulle novità del locale c’è la pagina Facebook