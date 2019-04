L’agnello I.G.P. dell’Antica Macelleria Felicioni è garanzia di qualità certificata.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Non basta più offrire carne italiana, L’Antica Macelleria Felicioni offre molto di più, garantendo l’origine, la genuinità e la bontà.

Trovare un’indicazione o un simbolo grafico che rimandi all’origine italiana, o di altre nazioni, non equivale ad avere la certezza di qualità e salubrità di un prodotto. Infatti, orami sempre più spesso, il tricolore viene abusato per richiamare i valori del “made in Italy” nella mente del consumatore, che, al momento dell’acquisto, difficilmente riesce ad approfondire, finendo così per fidarsi inconsapevolmente.

Ecco perché Felicioni, oltre a produrre carni eccellenti e genuine, si preoccupa di offrire certezze e sicurezze lungo tutta la filiera.

L’antica Macelleria Felicioni adotta rigidi metodi disciplinari, come quello che certifica il nostro “Agnello del Centro Italia I.G.P.”, attraverso i controlli di un Organismo di Controllo autorizzato dal “Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”

Vendere un agnello del Centro Italia I.G.P. significa:

GARANZIA DI PROVENIENZA

Innanzitutto i capi hanno come origine e luogo di allevamento un’Indicazione Geografica Protetta. Per l’Agnello del Centro Italia, in particolare, la zona geografica comprende i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna (quest’ultima limitatamente ad alcune delle sue provincie).

GARANZIA DELL’ORIGINE

Gli agnelli appartengono a ceppi genetici e razze tipiche e provengono dalla stessa zona zootecnica dell’Italia centrale (tra cui l’Abruzzo), in cui, a partire dalla metà del 1900 hanno cominciato ad acquisire ottima reputazione, soprattutto grazie alle elevate qualità organolettiche.

GARANZIA DI BONTA’ NATURALE

I nostri agnelli nascono e vengono allevati quasi esclusivamente all’aperto, sono svezzati prima con latte materno e nutriti, poi, principalmente con essenze spontanee di prati e di pascoli, leguminose e graminacee.

L’Agnello del Centro Italia IGP si caratterizza per la sua tenerezza, il suo colore rosa chiaro ed un contenuto di grasso intramuscolare molto basso.

GARANZIA DI INFORMAZIONE

Tutti i prodotti, realizzati con le carni dell’Agnello del Centro Italia IGP, hanno una totale tracciabilità in etichetta dal luogo di origine a quello di allevamento e macellazione, sino al trasporto.

Ogni Agnello del Centro Italia I.G.P. ha un’etichetta con un QR Code che permette di visualizzare la certificazione del lotto e di tutta la relativa filiera.

