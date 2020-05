Kokeshi fusion restaurant, il pranzo a 15 euro con piatti a scelta. Da asporto e a domicilio

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Dal 22 maggio Kokeshi Fusion Restaurant è aperto il venerdì, il sabato e la domenica con i servizi a domicilio e da asporto con una imperdibile offerta speciale. Offerta pranzo a 15 euro con 4 piatti a scelta dal menù.

Sono esclusi dalla scelta le barche e sashimi mix. L’offerta non cumulabile con altre promozioni. Si consiglia di prenotare via WhatsApp al numero 333.8467856 entro le 12. Kokeshi Fusion Restaurant è in via Piemonte, 52 a San Benedetto. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0735.500753 e per tutte le novità c’è la pagina Facebook.

Ecco il menu con la lista dei piatti: