In piazza Garibaldi riapre Cremosè, il lato cremoso della vita FOTO – VIDEO

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Domenica 24 febbraio comincia la stagione 2019 per la gelateria Cremosè in Piazza Garibaldi a San Benedetto del Tronto. Cremosè è il nuovo brand del gruppo Delle Rose, ideato in occasione dei 35 anni di attività, ora vanta numerosi punti vendita nelle Marche e in Abruzzo. “Il lato cremoso della vita” lo troverete anche nella gelateria di Piazza Garibaldi, è il posto migliore quando occorre una pausa rinfrescante, dolce e genuina accompagnata da un gran sorriso. Il gusto unico del gelato è il frutto dell’eccellenza delle materie prime, lavorate artigianalmente ogni giorno dalla maestra gelatiera Loredana, utilizzando macchine di ultima generazione e ingredienti naturali attentamente selezionati. Ci sono molteplici gusti alle creme e alla frutta fresca stagionale e ci sono gusti preparati appositamente per chi è intollerante a determinati ingredienti. E si stanno sperimentando gusti nuovi con spezie particolari.

L’angolo della yogurteria è fornito da una impareggiabile varietà di frutta fresca di stagione, topping e tante tipologie di cioccolata. E’ una ricetta esclusiva, creata dopo aver studiato e sperimentato per anni il gusto dello yogurt preferito dai consumatori, dosando con cura i giusti ingredienti uniti ai fermenti lattici vivi dello yogurt per una esplosione di gusto al palato. Una fornita vetrina è sempre dedicata ai dolci semifreddi e torte gelato e soprattutto da provare i mignon di semifreddo, sempre molto assortiti e adattissimi per dessert da dopocena. Da non dimenticare, il 24 febbraio, una “cremosa” inaugurazione, Cremosè di piazza Garibaldi.