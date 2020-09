Il miele, le api e il lavoro degli apicoltori in un bellissimo pomeriggio con Queen Bee. Domenica giornata aperta a bambini e famiglie

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – “Il Miele, dal fiore al vaso”. E’ l’evento organizzato per la giornata di domenica 13 settembre, dalla mieloteca Queen Bee di Civitanova Marche. Si tratta di un evento didattico per bambini e famiglie incentrato sulla vita delle api e sul lavoro importantissimo degli apicoltori. Il tutto con un’arnia da osservazione e con l’apposita attrezzatura. L’evento, estremamente interessante, divertente ed educativo sia per i bambini che per i grandi, si terrà domenica 13 settembre presso l’agriturismo Cinciallegra di contrada San Michele a Civitanova a partire dalle 16.30.

