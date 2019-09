Il Mastro caciaro Antonello Egidi porterà le sue creazioni al Lago di Oz

Il primo evento d’autunno è “Say Cheese”, al Lago di Oz.

Giovedi 10 ottobre sarà un appuntamento davvero speciale, unico in zona. Il mastro Antonello Egizi è l’ospite d’onore al Lago di Oz, è uno dei più famosi affinatori di formaggi in Italia, è un caciaro con una sensibilità fuori dal comune, tratta formaggi di alto livello e li porta a maturazione affinandoli con altri prodotti di eccellenza, alla ricerca dell’equilibrio perfetto. La sua creatività si esprime unendo al formaggio tanti ingredienti particolari come le erbe selvatiche, frutta secca o cacao, al fine di ottenere come risultato un’esperienza di gusto incredibile.

Oltre ai formaggi ci saranno i vini della cantina offidana “Terra Argillosa”, raccontati da Raffaele Paolini, e altro prodotto speciale sarà il pane de “L’assalto ai Forni” di Ascoli Piceno.

Alle ore 18:30 di Giovedi 10 ottobre, al Lago di Oz di Spinetoli, si inizierà l’introduzione al mondo dei formaggi, in abbinamento seguirà il menù degustazione creato per l’evento dallo Chef Alessandro Corradetti.

L’invito è rivolto a tutti, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il 3 ottobre, chiamare al numero 0736.898206