I pescherecci di San Benedetto tornano in mare. Al Conad di Corso Mazzini torna il pesce del nostro porto

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Da oggi finisce il fermo pesca in Adriatico e si potrà nuovamente trovare pesce fresco in tutte le sue varietà. Il Conad di Corso Mazzini è particolarmente attento alla freschezza e alla qualità dei prodotti in vendita e infatti è l’unico supermercato della zona a rifornirsi direttamente ogni notte all’asta del mercato ittico, acquistando direttamente i prodotti appena sbarcati dai nostri pescherecci. Il pesce è locale, di giornata, e viene acquistato ogni notte dal personale Conad puntando quindi sulla filiera corta a “miglio zero” e tagliando così anche i costi per il consumatore finale evitando tutti i vari passaggi.

Questa filosofia viene adottata in ogni ambito e reparto in quanto tantissimi prodotti provengono da aziende locali e da produttori del territorio, dalla frutta e verdura al pane e ai maritozzi, ai vini delle cantine delle nostre colline, cercando di sostenere e valorizzare le piccole e grandi realtà del Piceno e delle Marche per non dimenticare mai l’eccellenza dei prodotti della nostra terra.

La stessa linea è seguita nel menù gastronomico molto vario e sfizioso con i piatti caldi e freddi preparati quotidianamente dalle mani esperte dei cuochi nelle cucine interne del supermercato.

Le materie prime usate sono locali e nostrane. I piatti sono sia a base di pesce come le fritture, il misto di arrosto, il baccalà, gli sfiziosi panini con porchetta di tonno, i sughi, sia di carne, come i primi piatti di lasagne e cannelloni o i roast-beef accompagnate da verdure grigliate o bollite, per non parlare delle insalate sia di riso che di pasta che di verdure, inoltre gli squisiti piatti di sushi e i famosi e deliziosi Hawaiian Poke.

Lo staff del Conad Corso Mazzini vi aspetta ogni giorno in zona San Filippo Neri per offrirvi il massimo della qualità e della freschezza in un ambiente sempre familiare e cordiale, attento alle esigenze del cliente.