I panini di Vero Bottega & Bistrot arrivano direttamente a casa tua. Prova il nuovo “James Pallotta”

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Ecco le grandi novità che vi attendono per il week end da Vero Bottega & Bistrot a Porto d’Ascoli. Per allietare le vostre serate e farvi pensare meno alla lontananza sono arrivati gli spillatori (in affitto al costo di € 10) e in vendita i minikeg da 3lt di Birrificio dell’Altavia, Birra Del Carrobiolo, Bonavena Brewing che potrete tranquillamente refrigerare in frigo ed utilizzare in maniera semplicissima; molte altre marche si aggiungeranno poiché molti birrifici si stanno muovendo in tal senso. Inoltre nuovi arrivi anche in lattina ed in bottiglia con le nuove produzioni di Vento Forte e Bonavena Brewing e per i palati più ricercati Birra Montegioco e Birra Del Carrobiolo.

Visto che non potete andare al locale dopo le 18:00 i ragazzi portano VERO a casa vostra! Per quanto riguarda il cibo dalla cucina arriva il nuovo panino “James pallotta”, una croccante rosetta abbondantemente farcita con le favolose polpette al sugo e c’è da segnalare il ritorno del panino “Malalingua” con lingua di manzo, giardiniera e salsa verde homemade. Infine i ragazzi dello staff ricordano che sabato a pranzo c’è la polenta mentre domenica Vero sarà aperto dalle 10,30 alle 18,00 no stop con full English breakfast e cannelloni. Sulle pagine social Facebook potete consultare tutto il menù Delivery da ordinare entro le 19:30 telefonicamente o via whatsapp ai numeri 345 6844767 – 349 4930035; le consegne verranno effettuate a San Benedetto del Tronto, Grottammare, Centobuchi e Martinsicuro e l’ordine minimo è di 20€.