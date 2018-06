Grecia, Sicilia, Malta, Fiandre o Romania? Stacca la spina e fai una vacanza con Boomerang

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Stacca la spina, è il momento giusto! Una vacanza non può che far bene soprattutto quando c’è qualcuno che pensa a come farti trascorrere qualche giorno portandoti alla scoperta di nuovi luoghi carichi di cultura e dove trovare nuovi stimoli. Boomerang Viaggi ha preparato, per te, diverse soluzioni. Ne propniamo alcune.

GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA

Dal 26 Agosto Al 2 Settembre

Andrete alla scoperta dei luoghi più significativi della Grecia; Culla della Civiltà Occidentale. Meteora con i Monasteri sospesi in aria, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Delfi anch’esso Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è un magico luogo che era considerato dagli antichi il centro del mondo. Atene la Capitale e Culla della Democrazia. Fuggiremo dal caos e dalla frenesia di Atene e faremo un giro in barca tra le più belle isole del Golfo Saronico. Micene, centro della civiltà Minoica e il Teatro di Epidauro famosa per la sua eccellente acustica. Olimpia culla dei giochi olimpici.

ALLA SCOPERTA DELLE FIANDRE

Dall’11 Al 16 Luglio

Giungendo al Grand Ducato del Lussemburgo raggiungerete il Belgio considerato il “cuore d’Europa”. Scoprirete questo affascinante paese e la sua capitale Bruxelles, città dinamica e vivace che vi sorprenderà per la grandiosità dei palazzi affacciati sulla Grande Place e i quartieri moderni che ospitano le strutture della Comunità Europea. Raggiungerete infine la regione delle Fiandre, culla della pittura fiamminga con le romantiche città di Bruges e Gent. Ammirerete inoltre le città di Anversa, importante porto commerciale e grande centro d’arte e Strasburgo, capitale dell’Alsazia.

LE PERLE DI SICILIA E MALTA

Dal 12 Al 16 Agosto

L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto, la purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra…Chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita. (J.W Goethe).

L’Isola di Malta meta curiosa da scoprire con una cultura tanto particolare quanto unica ha avuto un’importanza strategica senza pari. Fenici, Cartaginesi, Romani e Bizantini, ma anche Francesi e Inglesi vi hanno lasciato una traccia indelebile: nella lingua, che passa con disinvoltura dai suoni aspri dell’arabo all’armonia delle lingue latine; nell’architettura, che accoglie templi megalitici un millennio più antichi delle piramidi di Giza, cappelle barocche, chiese neogotiche e basiliche medievali, frutto di una tradizione religiosa millenaria.

TOUR DELLA ROMANIA

Dall’11 Al 19 Agosto

Terra meravigliosa ricca di storia. Un paese che vi sorprenderà. La capitale Bucarest, nota con l’appellativo della “Parigi dei Balcani”. La Transilvania: i colori sassoni sin dal 200 hanno fortificato le loro città che ancora conservano architetture quasi intatte.

