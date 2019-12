E’ Natale, da Felicioni ci sono le specialità gastronomiche della tradizione. Dalle olive alle lasagne, scopri tutti i piatti

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Come da tradizione per le festività natalizie l’Antica Macelleria Felicioni vi aspetta con le sue specialità gastronomiche:

– Olive all’ascolana e cremini

– Lasagne artigianali (ragù rosso , ragù bianco con porcini o vegetariane)

– Roastbeef , arrosto di vitello al forno con porcini, stinco di vitella , arista di maiale con prugne, tacchino e faraone ripiene, coniglio e tacchino in porchetta.

– Inoltre cotolette e panati di ogni genere , carni fresche con l’ eccellenza dei suoi bolliti, agnelli igp leggeri delle marche, polli ruspanti e capponi di altissima qualità

L’Antica Macelleria Felicioni si trova in via Legnago, 26 a San Benedetto del Tronto, prenotare al numero 0735.593910. Oppure c’è la pagina Facebook