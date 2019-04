E’ il momento di cambiare le gomme. Da Centro Service pneumatici assicurati per tre anni

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Sta arrivando il momento del cambio pneumatici invernali. Un appuntamento che rappresenta anche l’occasione per fare un check-up completo alla tua Volkswagen ma anche di valutare, dal 15 aprile, l’acquisto di un nuovo treno di gomme presso l’officina Centro Service di Corso Mazzini a San Benedetto del Tronto.

Un nuovo treno pneumatici prevede anche una copertura assicurativa della durata di ben tre anni che copre fino al 100 per 100 i costi causati da danni in caso di foratura, impatti accidentali (ad esempio contro il marciapiede) e danni derivanti da atti vandalici, e senza alcun costo aggiuntivo.

Centro Service propone pneumatici estivi di tutte le migliori marche e, per le misure maggiormente adottate, ci sono anche delle promozioni da scoprire. Centro Service fornisce anche un servizio di equilibratura e convergenza con i più moderni sistemi dotati di tecnologia sempre all’avanguardia. L’esperienza dei tecnici della Centro Service, in continuo aggiornamento, consigliano il cliente nella scelta migliore in base alle proprie esigenze, oltre ai servizi di meccanica, elettronica e diagnostica.

Centro Service è a San Benedetto, in Corso Mazzini, 169. Tel 0735.593618. Clicca qui per la pagina Facebook.