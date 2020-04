Costruire e la formazione professionale al tempo del coronavirus: “Facciamo andare tutto bene!”

La Regione Marche, grazie alla DGR 311 del 09/03/2020, ha dato disposizioni sulla possibilità di svolgere in maniera telematica i corsi di formazione professionali.

Costruire è riuscita a rispondere immediatamente agli ordinamenti dettati dalla Regione, e sta infatti proseguendo con i corsi abilitanti per la Somministrazione e Commercio Alimentare e preparatori per Agenti di Affari in Mediazione nelle sedi di San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche.

Grazie alla preparazione e all’impegno dello staff e dei docenti, la formazione continua, per poter permettere la ripresa di tutti i progetti che ora sono momentaneamente fermi nei cassetti dei nostri allievi.

Costruire, inoltre, sta offrendo webinar gratuiti sulle tematiche più importanti e di interesse di questo periodo, proprio per restare al fianco, anche se virtualmente, di tutti gli imprenditori e professionisti del territorio. Il prossimo incontro è previsto per giovedì 16 Aprile: aspettiamo la partecipazione di tutti, perché insieme faremo andare tutto bene!