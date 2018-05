Costa Crociere premia Boomerang Viaggi, è la migliore agenzia delle Marche

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – La Boomerang Viaggi è stata premiata da Costa Crociere come miglior agenzia marchigiana. La premiazione è avvenuta in occasione della cerimonia per i 25 anni di Protagonisti del Mare e 70 anni di attività della compagnia, due ricorrenze importanti che hanno coinvolto oltre 1800 partner provenienti da 32 paesi di tutto il mondo.

Nel corso della prima serata dei Protagonisti del Mare Costa Crociere, a bordo di Costa Favolosa, ha designato 51 vincitori, consegnato 28 riconoscimenti, mentre nella seconda serata sono stati 22 i vincitori tra top ten e over the top e 9 i premi speciali.

Tra i premiati c’è stata anche l’agenzia di via Scopa a Centobuchi.