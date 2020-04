Colazione al bar? Non è più un ricordo. Il Bar Amico te la porta a casa

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Ma ve le ricordate le colazioni al bar? Da lunedì 13 aprile potrete gustarle nuovamente a casa vostra grazie allo staff del bar Amico che vi consegnerà , basterà un messaggio whatsapp entro le 16 e la mattina successiva la colazione arriverà a casa vostra. I numeri da contattare sono 329.6212130 (Laerte) e 339.6848357 (Filippo)

Il servizio caffetteria copre il quartiere di San Filippo Neri ma anche le zone limitrofe fino a piazza Garibaldi a Sud e piazza Carducci a Nord, per garantire la solita qualità. Per il servizio di pasticceria e salati la consegne potranno estendersi fino a via Marche a Grottammare (zona supermercato Elite) e fino a via Moretti a San Benedetto. Per la sola caffetteria è possibile chiamare direttamente la mattina. Per l’ordine delle torte vendute al chilo è preferibile una prenotazione di almeno 2 giorni. Su consegne inferiori a 5€ verrà applicato un costo di consegna di 2€, altrimenti nessun costo aggiuntivo, dalle 7.30 alle 11.30 tutti i giorni.