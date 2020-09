Birre artigianali, sandwich, panini, taglieri di formaggi e salumi. In via Laureati c’è Vero Bottega & Bistrot

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – In via dei Laureati, 39 a Porto d’Ascoli è nata una realtà che si è già affermata in pochissimo tempo ed è diventata appuntamento fisso per gli amanti delle birre artigianali e del buon cibo a km 0. Stiamo parlando di Vero Bottega & Bistrot un locale con un’offerta ricca ma sempre alla ricerca della qualità in cui il ruolo da protagonista è offerto dalle birre artigianali selezionate (da Babylon, Opperbacco, Malaripe, Birrificio Sabino, Ritual Lab, ecc.) ma anche vini e bevande fermentate prodotte da aziende che fondono tradizione ed innovazione.

Con l’arrivo di settembre si inizierà una serie di degustazioni per far conoscere meglio i prodotti, per avvicinarsi insieme al mondo delle bevande fermentate e per trascorrere delle fantastiche serate alla scoperta di nuovi sapori.

Ma Vero non è solo tradizione è anche sperimentare e proporre modi diversi di cotture come “Low&Slow” oppure, come nelle migliori smokehouse americane, la Triade perfetta: Slow Ribs, Pulled Pork, Brisket tipici della cultura a stelle&strisce.

Ogni settimana poi novità da gustare e provare in un ambiente sempre familiare e cordiale, attento alle esigenze del cliente.

Per prenotazioni chiamare al 345-6844767 e per rimanere sempre aggiornati c’è la pagina ufficiale Facebook.