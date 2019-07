Arriva la “Notte dei Grandi Saldi”. Da Ottica Verderosa 40 per cento di sconto su tutti gli occhiali da sole presenti in negozio

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – In occasione della “Notte dei grandi saldi”, l’evento che i negozianti del centro di San Benedetto del Tronto hanno organizzato per Sabato 3 Agosto, l’Ottica Verderosa vuole dare un forte segnale per vivacizzare l’evento e la nottata …quale migliore occasione per presentare la sua nuova campagna pubblicitaria “RISPARMIO IN VISTA” con una novità importante per tutta la clientela: eh si perché proprio per la serata di Sabato 3 Agosto dall’ottica Verderosa potrete acquistare TUTTI ma proprio TUTTI gli occhiali da sole disponibili in negozio con un incredibile sconto del 40% (ad esclusione dei modelli del brand MOSCOT) …ma non basta: l’offerta sarà eccezionalmente valida anche per la successiva Domenica 4 Agosto !

Tra le marche di punta, i clienti potranno scegliere brand Barton Perreira, realizzati a mano in Giappone da abili artigiani con i migliori materiali e tutte le linee sono prodotte in quantità limitate che rendono ogni occhiale esclusivo e unico per chi lo indossa; Leisure Society, un prodotto esclusivo e raffinato che porta la firma dello storico designer degli occhiali Louis Vuitton; Yohji Yamamoto, gli occhiali firmati dal noto designer giapponese con base a Tokyo e a Parigi che riscuote un enorme successo sin dagli anni ’80 grazie ai tagli sartoriali avanguardisti che trascendono ogni tendenza.

Ovviamente non mancano le mode e le tendenze nelle montature di Genny / Snob / Ray-Ban / Persol / Vakker / No Logo / Original Vintage / Touch / Moody / Byblos / AirDP / Kyme / T-eye-m / Eye Love / Thierry Lasry / Borbonese / Calvin Klein

Per informazioni chiamate in negozio allo 0735.595185 oppure mandateci un messaggio alla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/ otticaverderosa

Ottica Verderosa si trova in Viale S. Moretti, 62 a San Benedetto del Tronto (in pieno centro sull’isola pedonale): potete prenotate allo 0735.595185 la vostra visita gratuita del test visivo.

Il negozio è aperto tutti i giorni con orario di apertura: 9:00 – 13:00, 16:00 – 20:00 (Domenica-Lunedì dalle 16.30 alle 20)

Rimanete aggiornati sulle continue promozioni dell’ottica Verderosa seguendo la sua pagina facebook (https://www.facebook.com/ otticaverderosa) e quella di Instagram (https://www.instagram.com/ otticaverderosa)