A cena con il tuo animale domestico? Al ristorante La Torretta puoi farlo!

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Il ristorante La Torretta di Grottammare tiene talmente tanto ai vostri animali che non solo apre le porte anche a loro ma ha anche creato un punto ristoro. Dal 15 al 19 gennaio sarà infatti possibile cenare nel ristorante di via Liguria portando con sé gli animali domestici. Sono i benvenuti e, per loro, è attivo un punto ristoro che consentirà sia a voi che a loro di godervi una bella serata.

La Torretta è in via Liguria, 1 a Grottammare. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0735.430378 oppure 375.5838613. E per restare sempre aggiornati c’è anche la pagina Facebook.