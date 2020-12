Vax Day, nelle Marche prime vaccinazioni all’Inrca di Ancona

Prenderà il via all’Inrca di Ancona domenica 27 dicembre alle 10, in occasione del Vaccine Day deciso a livello europeo, la somministrazione dei primi vaccini anti-SARS-CoV-2 nelle Marche. Lo rende noto la Regione. La stampa potrà essere presente alle prime vaccinazioni, che si terranno negli ambulatori chirurgici al secondo piano Blocco C dell’ospedale alla Montagnola, e a seguire ci sarà un punto stampa con l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini presso l’Auditorium dell’Inrca.