Nel Piceno riaprono le scuole. Ceriscioli chiederà la chiusura per la sola provincia di Pesaro

Lunedì il Piceno torna a scuola. Lo ha di fatto ufficializzato il presidente dell Regione Luca Ceriscioli che ha confermato come il Governo abbia deciso di mantenere chiusi gli istituti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed afferma che entro domattina la Regione presenterà la richiesta “di essere inseriti tra i territori sottoposti alle misure più restrittive, che comprendono la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività di pubblico spettacolo”.

“Se, guardando l’attuale stesura del decreto, la base territoriale resta regionale – afferma – chiederemo di essere inseriti come regione. Se invece, come è sembrato dal lungo confronto di questa mattina con il Governo, la base dovesse essere provinciale, chiederemo l’inserimento della Provincia di Pesaro Urbino, l’unica che registra al momento casi positivi, per un totale di 22. Immaginiamo che il testo sia ancora aperto poiché cita esclusivamente le zone rosse e non ha riferimenti alle altre Regioni con numeri significativi di casi positivi”.