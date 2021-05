Kim, non solo San Benedetto. Ora potrebbe entrare in società nel Teramo Calcio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il blitz a San Benedetto potrebbe essere stato soltanto una tappa per Kim Dae Jung, il coreano che ieri pomeriggio si è materializzato in via Togliatti ieri pomeriggio. A San Benedetto è rimasto meno di un’ora, il tempo di mollare la presa al primo rialzo del suo “avversario”, Roberto Renzi, che da ieri è il nuovo presidente della Sambendettese Calcio.

Ma la partecipazione all’asta, dicevamo, potrebbe essere stato soltanto uno dei punti all’ordine del tour italiano dell’imprenditore coreano arrivato dalla Florida. Dopo aver lasciato lo studio del notaio Caserta, infatti, Kim insieme all’avvocato Acronzio ha raggiunto l’Abruzzo dove sarebbero in corso trattative e dialoghi per il suo ingresso nella società del Teramo Calcio affiancando così il presidente biancorosso Franco Iachini.