Ztl al Paese Alto, per mesi i residenti hanno pagato a vuoto. Muzi chiede lumi all’amministrazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’interpellanza che critica l’operato dell’amministrazione al Paese Alto in occasione del primo lockdown. A presentarla nel prossimo consiglio comunale del 19 dicembre sarà il capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi. Il documento evidenzia la richiesta di diversi cittadini del Paese Alto che per l’annualità 2020 hanno regolarmente sottoscritto ed acquistato un permesso autorizzatorio per entrare nella Zona a Traffico limitato “C”, oppure un attestato per la sosta parcheggio a pagamento nel vecchio incasato, in qualità di residenti. “Nel segmento temporale compreso tra marzo ed ottobre – sottolinea Muzi – in entrambi i casi, sia chi in possesso di un permesso di transito nella Ztl, 392 persone autorizzate, sia coloro che hanno acquistato l’abbonamento per la sosta sulle strisce blu, che risultano essere 127, non hanno potuto usufruire del servizio pagato, poiché sospeso causa evento pandemico Covid – 19. Sarebbe opportuno elaborare una formula risarcitoria nei confronti di coloro i quali non abbiano giovato degli abbonamenti per più di sei mesi nell’arco dell’anno 2020, ipotizzando la proroga dei permessi in scadenza, rendendoli validi almeno fino alla metà dell’anno 2021, oppure uno sconto, proporzionato ai mesi non usufruiti, da applicare al canone dell’anno prossimo, riducendo l’importo standard di 80 euro annui”.