Wi-fi sul lungomare, il Comune risponde a Urbinati: “Noi siamo pronti da marzo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ polemica fra il Comune e Fabio Urbinati sui tempi di attivazione del servizio wi-fi sul lungomare. Un progetto che riguarda tutta la costa marchigiana e che prenderà il via il prossimo 22 maggio,

“San Benedetto è pronta dal 27 marzo con un progetto unico in tutta la regione”, precisa Emidio Del Zompo. “A detta degli stessi tecnici regionali, il migliore quanto a potenza e lungimiranza. Invece il poco informato consigliere regionale Urbinati che fa? Sembra godere nel far apparire sempre e ingiustamente la propria città come fanalino di coda. Per l’ennesima volta il consigliere regionale prende un granchio, e bello grosso”.

Urbinati aveva manifestato timori sullo stato di avanzamento dei lavori. “La verità è che a oggi la Regione Marche non avrebbe ancora finalizzato la fase di collaudo delle installazioni anche a causa dell’indisponibilità, fino all’altro ieri, del sistema di registrazione e autenticazione degli utenti. Passaggio indispensabile per rispettare la data del 22 maggio annunciata da Moreno Pieroni, assessore regionale al Turismo. Quindi, prima di dare in pasto inesattezze alla stampa, farebbe meglio la prossima volta a informarsi presso gli uffici della sua città natale che è chiamato a rappresentare e difendere in Regione”.