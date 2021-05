Villaggio della piccola pesca, Urbinati: “Se quel progetto l’avessimo fatto noi, avremmo realizzato un’apertura”

SAN BENDETTO DEL TRONTO – “Se quel progetto fossimo riusciti a farlo noi avremmo lasciato un’apertura”. Fabio Urbinati sostiene che il villaggio della piccola pesca attualmente in fase di realizzazione, è diverso da quello che avevano in animo di fare nel 2014. “Avremmo lasciato un arco – afferma l’ex assessore alla pesca – un’apertura che non avrebbe chiuso la visuale dalla strada. Poi le cose rimasero congelate e quel dettaglio non vide mai la luce”.

Urbinati ripercorre le tappe: “Nel 2014 – afferma – nella mia funzione di assessore al porto di San Benedetto del Tronto mi adoperai per reperire risorse utili a realizzare il nuovo villaggio della piccola pesca. Riuscimmo ad intercettare risorse per oltre 200.000,00 Euro con un progetto preliminare che poteva essere oggetto di successive modifiche, così come da prassi quando ci sono di mezzi fondi Europei. Successivamente si studiò la possibilità di spostare le costruzioni verso Est e creare un ingresso vero e proprio sul lato Sud del Porto”.

“Intervennero però problemi riguardo alla viabilità e a spazi in capo ai cantieri. Ma soprattutto ci si accorse era troppo impattante da un punto di vista paesaggistico così come, purtroppo, si vede bene oggi. Tant’è che fino alla mia uscita dall’amministrazione Gaspari 2 nel 2015 non ci fu nessun progetto definitivo e il finanziamento fu revocato dalla Regione Marche su indicazione del Comune di San Benedetto. Vero è che subito dopo in regione mi attivai per ripristinare il finanziamento attraverso il nuovo FEAMP (fondo europeo delle politiche del mare e della pesca), poiché ritenni importante dare un nuovo spazio ai pescatori con attrezzi da posta. E così fu emesso il bando sulla Priorità 1, obiettivo 4, misura 1,43 del FEAMP dotato di adeguate risorse regionali. Siamo già in piena amministrazione Piunti, e il comune riuscì ad intercettare di nuovo il finanziamento con un progetto tutto nuovo che la Giunta ha successivamente approvato compresi i lavori di ammodernamento della sala asta del mercato ittico all’ingrosso”.

Urbinati sostiene che questo progetto sia “tutto in capo all’attuale Amministrazione di Centro Destra. Lo prova la determina dirigenziale n 332 del 29/03/2021, dove si riassume tutto il percorso autorizzativo, con particolare riferimento a quello progettuale che ripeto, è tutto in capo all’amministrazione Piunti”.

“Faccio presente che l’attuale piano regolatore del porto, prevede spazi idonei alla realizzazione di rimessaggi tipo quelli in discussione oggi. Sono previsti a metà del braccio portuale a nord della banchina di riva Malfizia. Non so se Piunti abbia preso in esame questa ipotesi. Ma ripeto, gli attuali amministratori hanno scelto legittimamente e in piena autonomia. Devono essere loro a rispondere alla città. Di certo non potrò essere accusato di aver intercettato nuove risorse per la mia città”.