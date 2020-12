Villa Laureati bene pubblico, Antonini: “Felice che stia passando la proposta di Marzonetti. Si crei un tavolo di lavoro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo gli appelli alla trasformazione di Villa Laureati in un bene pubblico arrivati negli ultimi giorni, torna di attualità la proposta del consigliere comunale Pasqualino Marzonetti che, in tal senso, un paio di mesi fa aveva coinvolto il consigliere regionale Andrea Maria Antonini sottoponendogli la propria idea. “Era quella di immaginare la Torre Guelfa, Villa Laureati e il Parco circostante – afferma oggi Antonini – come un bene finalmente fruibile dalla comunità di Porto d’Ascoli. Recuperarlo da uno stato di evidente abbandono attraverso un progetto che ne valorizzasse la storicità, la bellezza, l’invidiabile posizione. Da qualche giorno leggo con estremo piacere che quella che, per alcuni, era vista come un’ impossibile chimera da raggiungere ora , dopo la disponibilità della famiglia proprietaria a mettere in vendita il complesso, sembra diventata una reale e condivisa necessità di cui appropriarsi velocemente: diverse sono le voci che si elevano, dalla politica (bipartisan) e dalla società civile , al fine di creare un’iniziativa concreta per valutare ogni possibile destinazione pubblica”.

“Sono felicissimo – continua il consigliere regionale – che l’idea di Pasqualino finalmente abbia uno spiraglio di successo. Se lo merita per la passione quotidiana con cui vive le sorti del suo quartiere, Porto d’Ascoli. Il Sindaco Piunti saprà certamente coordinare un tavolo istituzionale dove , una volta immaginata la giusta destinazione, si chieda il contributo di altri enti, dalla Regione allo Stato, passando anche per alcune istituzioni private che di fronte a progetti importanti non si sono mai tirate indietro. Personalmente se venissi coinvolto darei ovviamente il mio contributo nel raggiungere l’obiettivo. La città di San Benedetto merita di muoversi sempre su progetti di qualità , di grandi prospettive che guardano al futuro”.