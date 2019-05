Vigili urbani, per la nuova sede spunta via Veneto. Pd: “Zona trafficata, creerebbe disagi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La nuova sede dei vigili urbani sarà in via Veneto? L’ipotesi viene lanciata dal vicesegretario del Pd Piergiorgio Giorgi.

“Siamo venuti a conoscenza da fonti attendibili che nei giorni scorsi si è svolta una riunione del Corpo della Polizia municipale in cui si è discusso dell’annoso problema della sede che il nostro sindaco avrebbe dovuto affrontare già da tempo poiché l’edificio che attualmente ospita le guardie municipali non è più a norma”.

I vigili quindi abbandonerebbero l’immobile di piazza Cesare Battisti per trasferirsi nella via centralissima, “nel cuore del traffico cittadino”.

Osserva Giorgi: “Possiamo immaginare il disagio a cui andrebbero incontro i nostri vigili, che per ovvi motivi sono sempre in movimento, soprattutto nei giorni di mercato. Per non parlare poi del problema dei parcheggi per i mezzi di servizio. Già così la nuova sede si configurerebbe non come una soluzione, ma come un problema, se poi ci aggiungiamo anche il fatto che i nuovi locali, rispetto agli attuali, presentano un’ampiezza più che dimezzata a questo punto ci verrebbe da pensare che il sindaco abbia deciso di chiudere il suo Comandante della Polizia Municipale in uno sgabuzzino. Piunti ha pensato forse di mettere i Vigili in una scatola di sardine?”.

A detta dell’esponente dem, “in base al vecchio piano casa nell’edificio di via Veneto il Comune aveva la disponibilità solo di qualche parcheggio. Adesso – aggiunge – spuntano fuori dei locali che prima non c’erano. E’ cambiato qualcosa nel frattempo? In caso affermativo gli amministratori rispondano ai cittadini delle modifiche apportate a quel piano casa. A questo punto, viste le criticità sopra elencate, ci viene spontaneo chiedere perché l’amministrazione comunale abbia deciso di scartare in prima istanza la soluzione dell’ex Scuola Curzi, che era libera e immediatamente fruibile, mettendola in vendita nonostante le proteste dei residenti e successivamente le altre due soluzioni praticabili. Stiamo parlando della palazzina di Piazza Kolbe, che era destinata proprio alla sede della Polizia Municipale e in alternativa degli uffici siti al piano terra dell’Ex sede dell’Enel di Via Lucania. In ogni caso pensiamo che vi sia stata una mancanza di progettualità e di capacità amministrativa nell’affrontare il problema da parte della giunta o una precisa volontà di non servirsi delle soluzioni più ovvie e naturali. In un caso o nell’altro attendiamo spiegazioni puntuali e dettagliate. I sambenedettesi devono conoscere il perché di certe scelte politiche alquanto bizzarre”.