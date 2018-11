Videosorveglianza, Piunti: “Il via entro fine 2018”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una riunione per fare il punto della situazione e, soprattutto, velocizzare i tempi. “Entro la fine del 2018 voglio partire con la videosorveglianza” dice il sindaco Piunti al termine del confronto con i dirigenti del settore dei lavori pubblici.

Le telecamere sono installate da tempo, ma vanno collegate. Un ritardo che il primo cittadino giustifica con il tentativo di arricchire il progetto con un ulteriore contributo economico chiesto al Ministero dell’Interno.

L’amministrazione ha tuttavia deciso di partire col piano originario che prenderà il via dal centro cittadino.

Intanto, dovrebbe essere la settimana buona per la pubblicazione del bando per la cessione dell’ex scuola Curzi ad un prezzo di 1,490 milioni. Il ricavato consentirebbe alla giunta di incassare denaro utile per la riqualificazione del lungomare.