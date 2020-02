VIDEO Urbinati sul palco dell’assemblea di Italia Viva: “Terremoto, oggi abbiamo le risorse ma la burocrazia non ce le fa utilizzare”

Il consigliere regionale Fabio Urbinati è intervenuto, ieri, alla prima assemblea nazionale di Italia Viva che si è tenuta allo Studio 10 di Cinecittà a Roma. Urbinati è intervenuto sul terremoto denunciando lo spegnimento dei riflettori sulle popolazioni e sui centri colpiti dal sisma.

“Tutto accadde durante il governo Renzi – ha spiegato – e in quella prima fase ci fu una gestione straordinaria, grazie ai vigili del fuoco, ai volontari, alla nostra protezione civile che è una grandissima risorsa per il nostro paese. Nelle Marche abbiamo sentito molto la vicinanza del Governo in quel momento e abbiamo avuto, fin da subito, una messa a disposizione di ingenti risorse”.



Il consigliere regionale denuncia però la situazione attuale: “Abbiamo a disposizione risorse che però non riusciamo ad utilizzare a causa della burocrazia che rende tutti i percorsi farraginosi”.