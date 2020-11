VIDEO Non si mangia all’aperto dopo le 16, Sgarbi contro Acquaroli: “Ordinanza insensata. Il presidente della regione non pieghi la testa a Conte”

Vittorio Sgarbi critica fortemente il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli accusandolo di non “aver interpretato in modo meno rigido delle disposizioni assurde”. Sgarbi si riferisce all’ordinanza firmata da Acquaroli la scorsa settimana: “Faccio fatica – dice – a leggere l’obbligo di portare le mascherine sempre all’aperto senza fare distinzioni sul fatto se uno sia da solo e si trovi in uno spazio libero”.



Sgarbi definisce “inaudite” le regole imposte relativamente al commercio. “Non capisco – afferma – come si possa scrivere che dopo le ore 16 sia vietata la consumazione di bevande o alimenti all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. Cosa vuol dire? Se stabilisci un orario per rientrare in casa non ha logica questa disposizione. Acquaroli non deve piegare la testa a Conte e rendere ancora più irragionevoli le sue regole. Spero che tutte le multe che saranno fatte siano tutte invalidate”.