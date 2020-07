Vicesindaco, Tassotti supera Olivieri. Ora il favorito è lui

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pierluigi Tassotti sorpassa Filippo Olivieri e si avvicina alla conquista della carica di vicesindaco. L’assessore allo sport dovrebbe diventare il numero due dell’amministrazione Piunti la prossima settimana. L’obiettivo della maggioranza, infatti, è quello di affrontare il prossimo consiglio comunale, in programma venerdì, per poi dedicarsi alle questioni politiche.

Il nome di Tassotti è sostenuto con forza da Fratelli d’Italia che continua a portare avanti un concetto tanto semplice quanto deciso: vicesindaco e assessorato ai lavori pubblici erano cariche di Fdi e a Fdi devono restare.

Dall’altra parte sembrano invece calare le chance di Olivieri, appoggiato da San Benedetto Protagonista e Forza Italia. Nessuno però ha intenzione di tirare la corda o alimentare tensioni alla vigilia oltretutto di un appuntamento elettorale, quello per le regionali, molto sentito nel centrodestra

Per quel che riguarda la delega ai lavori pubblici, in pole position resta sempre Pierfrancesco Troli. In questo caso, tuttavia, il sindaco potrebbe temporeggiare ed assumere la carica ad interim.